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ظريف: أمريكا انتهت كقوة عظمى

أخبار العالم

ظريف: أمريكا انتهت كقوة عظمى
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن فشل واشنطن في تمرير مشروع قرارها لتمديد حظر الأسلحة ضد إيران في مجلس الأمن الدولي، خير دليل على أن "عصر أمريكا كقوة عظمى قد انتهى".

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وقال ظريف في مقابلة مع القناة الأولى الإيرانية: "أظهر الخطأ الحسابي لأمريكا أن عصر القوة العظمى لها قد انتهى... كان الأمريكيون يخطؤون في الحسابات على مدار السنوات الـ17 الماضية، وكان موقفهم الفاشل في مجلس الأمن قبل أيام أحد الأشياء القليلة التي لم يدعمها الأوروبيون".

وتابع قائلا إن الولايات المتحدة تتخصص في "عسكرة الأمور وحتى قامت بعسكرة موضوع كورونا والصين"، وأضاف: "لكن مشروع العسكرة الأمريكية من خلال الاتفاق النووي قد انتهى، وحاولوا جاهدين إحياء هذا المشروع، وقاومناه".

وأدلى ظريف بتصريحات مماثلة في إحدى خطاباته تحت عنوان "العالم في المرحلة الانتقالية" عبر "إنستغرام" نشرها الاثنين، قال فيها إن العالم دخل عصر "ما بعد الغرب"  مؤكدا، أن ما يحدث في العالم لم يعد نتيجة للتفاعل والعلاقات بين القوى العظمى.

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 المصدر: وكالات

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