بعد فشل تمديد حظر السلاح.. "سناباك" آلية الولايات المتحدة الجديدة ضد إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد على رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، باللجوء إلى آلية "سناباك".

وتتيح آلية "سناباك" إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران لانتهاكها التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

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ويمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إلى "سناباك" لإعادة فرض العقوبات على إيران، غير أن إمكانية تفعيل الولايات المتحدة لهذه الآلية تثير جدلا كون واشنطن انسحبت من الاتفاق بقرار من ترامب نفسه.

وتلقت واشنطن صفعة قوية في مجلس الأمن الدولي الجمعة عندما لم تصوت إلا دولة واحدة هي جمهورية الدومينيكان معها على مشروع قرار لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، في نتيجة كشفت عمق الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين منذ أن قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في شهر مايو 2018.

المصدر: وكالات