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"سترون الأسبوع المقبل".. ترامب يعتزم إعادة فرض عقوبات دولية على إيران

أخبار العالم

Reuters SARAH SILBIGER
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتحرك خلال الأيام المقبلة لإعادة فرض العقوبات على إيران في الأمم المتحدة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي له يوم السبت: "سنعيد فرض العقوبات".

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وأضاف: "سترون ذلك الأسبوع المقبل".

ويأتي ذلك بعد يوم فقط من فشل الولايات المتحدة بتمرير مشروع قرار حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران في مجلس الأمن الدولي.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت إيران بإعادة فرض كل العقوبات الدولية باستخدام بند في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والسداسية الدولية، وذلك على الرغم من تخلي ترامب عن الاتفاق في عام 2018.

المصدر: رويترز

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