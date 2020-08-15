ترامب: لن أشارك على الأرجح في قمة يتزعمها بوتين حول إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يشارك على الأرجح، في قمة دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إيران.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد اجتماع افتراضي لقادة دول مجلس الأمن الدولي بمشاركة ألمانيا وإيران، لتجنب توتر الوضع في مجلس الأمن بخصوص طهران.

وأشار في دعوته إلى أن القمة "ستسعى لمناقشة تطويرِ معايير العمل لضمان الأمن وبناء الثقة في منطقة الخليج"، مؤكدا التزام موسكو بالاتفاق النووي مع إيران.

المصدر: "رويترز"