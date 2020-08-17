"وادي الموت" يسجل أعلى درجة حرارة على سطح الأرض في أكثر من مئة عام
Reuters
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قالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية إن الحرارة بمنطقة فيرنس كريك بوادي الموت جنوب صحراء كاليفورنيا ارتفعت إلى 54.4 لتصبح أعلى درجة مئوية على مستوى العالم منذ أكثر من 100عام.
وقالت الهيئة عن القراءة التي جرى تسجيلها عصر أمس الأحد: "إذا تأكد ذلك، ستكون أعلى درجة حرارة مثبتة رسميا منذ يوليو عام 1913" مشيرة إلى أن الأرقام لا تزال أولية.
وتقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الرقم القياسي بأعلى درجة حرارة على الإطلاق، وهي 56.7 درجة مئوية، سجل في وادي الموت يوم 10 يوليو عام 1913.
المصدر: رويترز