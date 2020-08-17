لوكاشينكو مستعد للتخلي عن صلاحياته بعد اعتماد دستور جديد

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقاء مع العاملين في مصنع مينسك للجرارات، إنه لن يترك منصب الرئاسة تحت الضغط، لكنه مستعد لتسليم صلاحياته فقط بعد اعتماد دستور جديد.

وأضاف لوكاشينكو: "هناك حاجة لدستور جديد. عُرض علي خياران. لقد رفضتهما لأنهما يختلفان قليلا عن خيار آخر. نحن نعمل لوضع الخيار الثالث. نعرض عليهم، تعالوا لنجلس ونضع الدستور ونقدمه للاستفتاء. وسأسلمكم سلطاتي وفقا الدستور. لكن ليس تحت الضغط أو عبر الشارع".

وأشار لوكاشينكو، إلى أنه مستعد لأن يترك منصبه عاجلا أم آجلا. وقال "بالطبع سأترك السلطة يوما ما. إما في غضون عام أو عامين. لكن لا يجوز إعطاء هذا الدستور لأي طرف غامض. لأنه سيكون كارثة. أخشى هذا قبل كل شيء".

المصدر: تاس