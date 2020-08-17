لوكاشينكو يعلن استعداده لتقاسم السلطة

دعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى إعادة توزيع السلطة في البلاد من خلال العملية الدستورية، وليس من خلال الفعاليات في الشارع.

وقال لوكاشينكو، في لقاء مع عمال مصنع مينسك للجرارات، اليوم الاثنين: "لا يمكن إعطاء هذا الدستور لجهات غامضة لا نعرفها. لأن ذلك سيخلق مشاكل".

ووفقا لوكالة أنباء "بيلتا" الحكومية، أشار لوكاشينكو في ذات الوقت، إلى أنه في الوقت الحالي، يجري العمل لتحديد الخيارات لتغيير دستور البلاد، والتي ستنص على إعادة توزيع السلطات.

وقال لوكاشينكو، إنه مستعد لتقاسم سلطاته الرئاسية خلال ذلك. وأكد "لكن ليس تحت الضغط أو عبر التظاهرات في الشارع".

المصدر: إنترفاكس