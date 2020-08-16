إصابات كورونا في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع بحدة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد، إن إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغت خمسة ملايين و340232 حالة.

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وسجلت المراكز زيادة بـ54686 حالة مقارنة بإحصائها السابق، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 1150 ليصل الإجمالي إلى 168696 حالة.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 15 أغسطس، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر قبل هذا التاريخ بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

المصدر: وكالات