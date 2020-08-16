بولتون: ترامب قد يعلن انسحاب واشنطن من الناتو قبل الانتخابات

قال جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب، قد يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الناتو قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر.

وأضاف بولتون، في مقابلة نشرت اليوم الأحد مع صحيفة "لا رازون" الإسبانية: "ما زال هناك نحو ثلاثة أشهر حتى الانتخابات، ومن وجهة نظر السياسة الأمريكية، هذه فترة طويلة جدا. هناك احتمال كبير وحقيقي لحدوث ما نسميه بمفاجأة أكتوبر، عندما تعقد القمة الرابعة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لإعلان السلام في شبه الجزيرة الكورية، وإنهاء برنامج الأسلحة النووية".

ويرى بولتون، أن ترامب "قد يقرر سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان، بما في ذلك قبل حلول موعد الانتخابات. أو قد يعلن الانسحاب من الناتو".

في يوليو، قال رئيس الولايات المتحدة، في مقابلة مع مارك تايسن (من معهد الأعمال الأمريكي المحافظ، والمعلق في صحيفة "واشنطن بوست" وقناة "فوكس" )، إنه لا يريد انسحاب الولايات المتحدة من الناتو.

المصدر: تاس