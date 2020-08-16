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طهران تعين متحدثا جديدا باسم الخارجية

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طهران تعين متحدثا جديدا باسم الخارجية
farsnews.
سعيد خطيب زادة المتحدث الجديد باسم وزارة الخارجية الإيرانية
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عينت إيران، الأحد، سعيد خطيب زادة متحدثا باسم وزارة الخارجية خلفا لعباس موسوي الذي صار سفيرا لبلاده في أذربيجان.

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وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنه أقيمت صباح اليوم الأحد مراسم توديع المتحدث السابق وتقديم المتحدث الجديد للخارجية الإيرانية بحضور الوزير محمد جواد ظريف.  

وسعيد خطيب زادة، هو المتحدث الثاني عشر للخارجية الإيرانية منذ تأسيس الجمهورية العام 1979.  

وشغل خطيب زادة منصب مساعد رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، ومدير مركز الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية.  

كما عمل خطيب زادة، سابقا في السفارة الإيرانية في كل من ألمانيا وكندا.  

المصدر:RT

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