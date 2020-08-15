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إيران: حساباتنا مع الإمارات ستختلف إذا فتحت المجال لإسرائيل في المنطقة

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إيران: حساباتنا مع الإمارات ستختلف إذا فتحت المجال لإسرائيل في المنطقة
Reuters Brendan Mcdermid
حسن روحاني
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وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل بأنه خطأ جسيم من قبل الدولة الخليجية، مبديا أمل طهران في أن تتخلى أبوظبي عن هذا القرار.

وشدد روحاني في كلمة متلفزة ألقاها اليوم السبت على أن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الخميس يمثل "خيانة لتطلعات الفلسطينيين والعرب والمسلمين والقدس" لصالح فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة القادمة.

وحذر الرئيس الإيراني من أن الإمارات ترتكب خطأ إذا اعتقدت أنها ستتمكن من تعزيز أمنها واقتصادها من خلال التقرب من الولايات المتحدة وإسرائيل، معربا عن قناعته بأن اتفاق التطبيع لن يصب في صالح حكام الإمارات وأمنهم.

وتابع: "نحذر الإمارات من السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم في المنطقة، لأن حساباتنا معها ستختلف في ذلك الوقت".

وأوضح روحاني أن إيران ستتعامل بشكل مختلف مع الإمارات إذا فتحت المجال لإسرائيل في المنطقة، مضيفا: "نأمل ان تتراجع الإمارات عن خطئها الجسيم وتدرك أن الطريق الذي سلكته خاطئ".

المصدر: RT

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