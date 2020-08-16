رحيل روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي بمرض غامض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أخاه الأصغر روبرت ترامب، توفي ليل السبت في أحد مستشفيات نيويورك، بعد يوم واحد من زيارته له في المستشفى، دون الكشف عن المرض الذي قضى به.

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وكان روبرت ترامب (71 عاما) الأخ الشقيق الأصغر للرئيس (74 عاما) يعمل مديرا تنفيذيا في قطاع الأعمال ومطورا عقاريا.

نعى ترامب شقيقه في بيان، قائلا: "بقلب حزين أعلن وفاة أخي الرائع روبرت،. لم يكن أخي فقط، لقد كان أفضل أصدقائي. سنفتقده كثيرا، لكننا سنلتقي مرة أخرى. ستعيش ذكراه في قلبي إلى الأبد.. روبرت أحبك أرقد بسلام".

BREAKING: Robert Trump, younger brother of President Trump, has passed away at a NYC Hospital. He was 72. #RIPpic.twitter.com/Up0nx4FDmw — Breaking911 (@Breaking911) August 16, 2020

وقام الرئيس ترامب بزيارة مشبوبة بالعواطف لرؤية أخيه المريض في مركز وايل كورنيل الطبي في نيويورك قبل ذهابه إلى ناديه للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن يحضر دونالد ترامب جنازة شقيقه. لكن لم تتوفر على الفور تفاصيل بشأن تفاصيل الجنازة.

وكتبت إيفانكا ترامب على "تويتر" مساء السبت: "عمي روبرت، نحبك. أنت في قلوبنا دائما".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مرض روبرت ترامب، ولكن شخصا قريبا صرح لشبكة CNN التلفزيونية بأنه صارع المرض لعدة أشهر.

وخلال إفادة بالبيت الأبيض يوم الجمعة، رفض ترامب إبلاغ الصحفيين بتفاصيل عن طبيعة مرض شقيقه.

ولد روبرت ترامب في عام 1948 وكان أحد الأشقاء الأربعة للرئيس، بمن في ذلك الراحل فريد ترامب الابن، وكان مسؤولا تنفيذيا كبيرا سابقا في منظمة ترامب. تزوج من آن ماري بالان في وقت سابق من هذا العام وكان متزوجا سابقا من بلين (بيرد) ترامب.

وقبل وفاته، أقام روبرت ترامب في ميلبروك، نيويورك، في وادي هدسون.

المصدر: وكالات