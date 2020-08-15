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حبوب هلوسة على شكل وجه دونالد ترامب (صورة)

أخبار العالم

حبوب هلوسة على شكل وجه دونالد ترامب (صورة)
Reuters
حبوب هلوسة
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أصدرت الشرطة البريطانية تحذيرا تطلب فيه الابتعاد عن مجموعة من حبوب الهلوسة قوية المفعول على نحو خطير، وتأخذ هذه الحبوب شكل وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت الشرطة القبض على رجل للاشتباه في ترويجه أقراصا برتقالية اللون.

وقال ريان بارنز، الرقيب المحقق التابع لقوة الشرطة في بيدفوردشاير: "يبحث المجرمون باستمرار عن طرق جديدة لبيع عقاقيرهم وجعلها أكثر جاذبية.. لقد رأينا أقراص النشوة "الهلوسة" (إم دي إم ايه)، وقد تمت صناعتها لتبدو على هيئة عدد من الأشخاص ذوي الشعبية من قبل، وأحدث مثال على ذلك أقراص دونالد ترامب".

وذكر بارنز في تقرير لوكالة أنباء برس أسوسييشن: "إذا صادفت هذه العقاقير أو أي نوع آخر من المخدرات، من فضلك لا تتناولها حفاظا على سلامتك، حيث لا يمكنك أبدا التأكد مما تحتويه هذه الحبوب".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تداول عقاقير على شكل وجه ترامب.

المصدر: وكالات

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