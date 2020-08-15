بلومبيرغ: "آيفون" سيصبح سلة مهملات إلكترونية في الصين

أثارت قرارات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة بشأن حظر التطبيقات الصينية ردود أفعال واسعة، وسلطت الضوء من جديد على مستقبل استثمارات شركة "آبل" في الصين التي تبلغ نحو 44 مليار دولار.

وبدأ مستخدمو أجهزة "آيفون" في جميع أنحاء الصين يعيدون النظر في ارتباطهم بالجهاز، بعد أن أصدر ترامب أمرا تنفيذيا الأسبوع الماضي، يمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع "وي تشات"، التطبيق الشهير الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية في مختلف أنحاء الصين.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في غضون خمسة أسابيع تقريبا، ويهدد الحظر الجديد بتحويل أجهزة "آيفون" إلى "سلة مهملات إلكترونية" باهظة الثمن، كما قال السيد كيني أوو، أحد سكان هونغ كونغ، والذي يرى أن تطبيق "وي تشات" أحد البرامج الأساسية على هاتفه.

وكان قد أكد المسؤولون التنفيذيون في "تيسينت" في مؤتمر عبر الهاتف، أن الحظر ينطبق فقط على "وي شات" في الولايات المتحدة ويجب ألا يؤثر على الصين.

وتعمل "آبل" على مدى سنوات عديدة في الصين، حتى أصبحت المحرك الأول لاستثمارات الشركة خارج الولايات المتحدة، غير أن قرارات ترامب الأخيرة، "جعلت مستقبل هذه الاستثمارات موضع شك".

المصدر: بلومبيرغ