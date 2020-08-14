ترامب: اعتقال الإعلامي جيمي لاي في هونغ كونغ أمر مروع

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، اعتقال رجل الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي مؤخرا، وذلك بموجب قانون الأمن القومي الجديد في الصين.

وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال بشأن اعتقال لاي: "أعتقد أنه أمر مروع".

وألقت شرطة هونغ كونغ الاثنين الماضي القبض على قطب الإعلام جيمي لاي بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية، كما فتش العشرات من رجال الأمن مكاتب صحيفته "أبل ديلي".

وقالت الشرطة، إنها "ألقت القبض على 7 أشخاص للاشتباه في انتهاكهم القانون الجديد"، مشيرة إلى "احتمال احتجاز المزيد".

وتعهد لاي في مايو الماضي، بالبقاء في هونغ كونغ ومواصلة الكفاح من أجل الديمقراطية، حتى رغم توقعه بأن يكون أحد المستهدفين بالقانون الجديد.

وأصبح جيمي لاي (71 عاما)، أبرز شخص تعتقله السلطات بموجب قانون الأمن القومي، ويعد أحد أبرز النشطاء المؤيدين للديمقراطية في المدينة الخاضعة للحكم الصيني ومعارضا شديدا لبكين.

ويفرض القانون الجديد للأمن، عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة على أي عمل تصفه الصين بأنه تخريبي أو انفصالي أو إرهابي أو تواطؤا مع قوى أجنبية.

المصدر: "رويترز"