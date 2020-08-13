 
مباشر
عاجل
طهران: نهج الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مصطنع ومجرم ويخدم مواصلة الجرائم الصهيونية

إحراز تقدم في المفاوضات بين بريطانيا وإيرلندا

أخبار العالم

إحراز تقدم في المفاوضات بين بريطانيا وإيرلندا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oirn

أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، أنه اتفق مع نظيره البريطاني بوريس جونسون على ضرورة التوصل إلى اتفاق تجارة حرة معفاة من الرسوم الجمركية والحصص.

وأوردت وكالة بلومبرغ للأنباء تصريحات أدلى بها مارتن في بلفاست، تفيد بحصوله على تأكيد من جونسون بأن المملكة المتحدة "ملتزمة للغاية" بالتوصل لاتفاق شامل مع الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يضمن تحقيق هذه النتيجة بشأن التجارة الحرة.

وذكر أن الوقت ضيق أمام التوصل لاتفاق، ولكنه أضاف أن الحال هكذا دائما أثناء المفاوضات.

المصدر: bna

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا