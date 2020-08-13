إحراز تقدم في المفاوضات بين بريطانيا وإيرلندا

أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، أنه اتفق مع نظيره البريطاني بوريس جونسون على ضرورة التوصل إلى اتفاق تجارة حرة معفاة من الرسوم الجمركية والحصص.

وأوردت وكالة بلومبرغ للأنباء تصريحات أدلى بها مارتن في بلفاست، تفيد بحصوله على تأكيد من جونسون بأن المملكة المتحدة "ملتزمة للغاية" بالتوصل لاتفاق شامل مع الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يضمن تحقيق هذه النتيجة بشأن التجارة الحرة.

وذكر أن الوقت ضيق أمام التوصل لاتفاق، ولكنه أضاف أن الحال هكذا دائما أثناء المفاوضات.

المصدر: bna