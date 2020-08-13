ليتوانيا تصنف "حزب الله" تنظيما إرهابيا

أدرجت الحكومة الليتوانية "حزب الله" اللبناني في قائمتها للتنظيمات الإرهابية.

وقال وزير الخارجية الليتواني لينانس لينكافيتشوس في بيان أصدره اليوم الخميس: "نظرا إلى المعلومات الواردة من مؤسساتنا وشركائنا، يمكننا أن نستنتج أن "حزب الله" يستخدم وسائل إرهابية تشكل تهديدا أمنيا لعدد كبير من البلدان، وبينها ليتوانيا".

وأضاف: "ندعم الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا، والدول الأخرى التي توصلت إلى الاستنتاج نفسه".

وأشاد بالتعاون بين أجهزة أمن بلاده وإسرايل مثمنا عمل المؤسسات الأمنية من أجل ضمان سلامة مواطني البلدين.

المصدر: وكالات