بيلاروس.. "جبهة الإنقاذ الوطنية" تطلق حملة لمحاكمة لوكاشينكو في لاهاي

أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطنية" البيلاروسية المعارضة أنها بدأت في جمع المواد لرفع دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو.

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و"جبهة الإنقاذ الوطني" هي منظمة أعلن عن تأسيسها، أمس الأربعاء، المرشح الرئاسي غير المسجل في لجنة الانتخابات المركزية البيلاروسية، فاليري تسيبكالو.

وجاء في بيان أصدرته "الجمهة" اليوم الخميس عبر "تلغرام": "لقد اتفقنا مع عدد من المحامين الأجانب بشأن إعداد المستندات لتوجيه التهم ضد ألكسندر لوكاشينكو لرفعها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي".

ووجهت المنظمة طلبا إلى محامي بيلاروس بالانضمام إلى هذه العملية، كي يساعدوها في "تشكيل قائمة القوانين البيلاروسية والدولية التي انتهكها المواطن لوكاشينكو".

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وأشارت إلى أن تلك التجاوزات المفترضة "قد تشمل انتهاكات للقانون الجنائي البيلاروسي، وكذلك انتهاكات للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بيلاروسيا".

يذكر أن المعارضة البيلاروسية أعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في 9 أسغطس وفاز فيها لوكاشينكو بحصوله أكثرمن 80% من أصوات الناخبين.

وخرج أنصار المعارضة إلى الشوارع مساء الأحد احتجاجا على النتائج الرسمية للانتخابات.

المصدر: تاس

