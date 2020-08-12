الأمم المتحدة تدعو بيلاروس إلى الإفراج الفوري عن جميع من اعتقلوا "تعسفيا" خلال الاحتجاجات

حثت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشيليت، السلطات البيلاروسية على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين "تعسفيا" خلال الاحتجاجات، مشددة على وجوب احترام الحق في التظاهر.

إقرأ المزيد

وقالت باشيليت في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء: "أذكّر السلطات البيلاروسية بأن استخدام القوة خلال الاحتجاجات أمر مسموح به في الحالات القصوى لا غيرها. يجب التفرقة بين الأشخاص الذين يمارسون العنف والمتظاهرين السلميين. لا داعي لاستخدام القوة ضدهم".

وشددت على أن المواطنين يحق لهم التعبير عن عدم رضاهم عن حالة معينة، خاصة "في سياق الانتخابات والتي تنطوي على احترام الحريات الديمقراطية، وليس تقييدها".

وطالبت باشيليت بالإفراج الفوري عن كل من اعتقال "بصورة غير قانونية" أثناء الاحتجاجات ضد النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة الأخيرة في بيلاروس.

وقالت: "يجب ضمان العدالة والتعويض عن الأضرار للذين اعتقلوا تعسفيا أو تعرضوا للمعاملة القاسية بسبب إعرابهم السلمي عن عدم موافقتهم".

وأضافت: "خلال الأيام الثلاثة الماضية (في بيلاروس)، تم احتجاز أكثر من 6 آلاف شخص بينهم مارة في الطرقات وقصر".

المصدر: وكالات



