لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس تنشر نتائج التصويت في مينسك

حصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية، على تأييد 64.49٪ من الناخبين في مينسك، فيما نالت منافسته سفيتلانا تيخانوفسكايا، 14.92٪ من أصوات الناخبين في المدينة.

في يوم الخميس، نشر موقع اللجنة المركزية على شبكة الإنترنت، تفصيلا لنتائج التصويت في جميع مناطق بيلاروس.

ويتضح من الجدول أن 64.49٪ من الناخبين أيدوا لوكاشينكو في مدينة مينسك،

و 88.06٪ في منطقة موغيليف، و 79.23٪ في ريف مينسك، و 78.72٪ في غرودنو، و 85.38٪ في جوميل، وفيتيبسك 83.64٪ وفي بريست 81.78٪.

أما سفيتلانا تيخانوفسكايا، فحصلت على تأييد 14.92٪ من الناخبين في مدينة مينسك، و4.73٪ في منطقة موغيليف، و11.81٪ في ريف مينسك، و13.81٪ في غرودنو، و5.98٪ في غوميل، و9 في فيتيبسك.

المصدر: نوفوستي