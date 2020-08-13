 
مباشر

لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس تنشر نتائج التصويت في مينسك

أخبار العالم

لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس تنشر نتائج التصويت في مينسك
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oine

حصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية، على تأييد 64.49٪ من الناخبين في مينسك، فيما نالت منافسته سفيتلانا تيخانوفسكايا، 14.92٪ من أصوات الناخبين في المدينة.

في يوم الخميس، نشر موقع اللجنة المركزية على شبكة الإنترنت، تفصيلا لنتائج التصويت في جميع مناطق بيلاروس.

ويتضح من الجدول أن 64.49٪ من الناخبين أيدوا لوكاشينكو في مدينة مينسك،

و 88.06٪ في منطقة موغيليف، و 79.23٪ في ريف مينسك، و 78.72٪ في غرودنو، و 85.38٪ في جوميل، وفيتيبسك 83.64٪ وفي بريست 81.78٪.

أما سفيتلانا تيخانوفسكايا، فحصلت على تأييد 14.92٪ من الناخبين في مدينة مينسك، و4.73٪ في منطقة موغيليف، و11.81٪ في ريف مينسك، و13.81٪ في غرودنو، و5.98٪ في غوميل، و9 في فيتيبسك. 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا