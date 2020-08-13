 
مباشر
عاجل
وزيرة التجارة التركية: وقعنا مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية

الجيش الصيني: التدريبات الأخيرة قرب تايوان "ضرورية" لحماية السيادة

أخبار العالم

الجيش الصيني: التدريبات الأخيرة قرب تايوان
Reuters
طائرات صينية مقاتلة، صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oilm

أعلن متحدث باسم الجيش الصيني الخميس، أن التدريبات التي أجراها الجيش في الآونة الأخيرة كانت موجهة إلى تايوان، وذلك بعد زيارة مسؤول أمريكي كبير إلى الجزيرة.

إقرأ المزيد
تزامنا مع زيارة مسؤول أمريكي رفيع.. تايوان تبعد مقاتلات صينية من أجوائها
تزامنا مع زيارة مسؤول أمريكي رفيع.. تايوان تبعد مقاتلات صينية من أجوائها

وقال الكولونيل تشانغ تشونهوي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني في بيان إن التدريبات كانت "عملا ضروريا" لحماية السيادة.

وذكر البيان أن التدريبات أجريت عند الطرفين الجنوبي والشمالي لمضيق تايوان.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قالت الاثنين الماضي، إن طائرات مقاتلة صينية عبرت لفترة وجيزة الخط الفاصل في مضيق تايوان، لكن القوات الجوية التايوانية تمكنت من "إبعادها"، وذلك تزامنا مع الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، لتايوان، والتي نددت بها الصين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولا يحق لها إقامة علاقات مستقلة مع الدول الأخرى.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا