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تزامنا مع زيارة مسؤول أمريكي رفيع.. تايوان تبعد مقاتلات صينية من أجوائها

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تزامنا مع زيارة مسؤول أمريكي رفيع.. تايوان تبعد مقاتلات صينية من أجوائها
Reuters
صورة أرشيفية
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قالت وزارة الدفاع التايوانية إن طائرات مقاتلة صينية عبرت لفترة وجيزة الخط الفاصل في مضيق تايوان، صباح اليوم الاثنين، لكن القوات الجوية التايوانية تمكنت من "إبعادها".

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وأضافت الوزارة نقلا عن القوات الجوية، أن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في تايوان تعقبت أيضا المقاتلات الصينية.

وجاءت الواقعة في أول يوم كامل من الزيارة رفيعة المستوى التي يقوم بها وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، لتايوان، والتي نددت بها الصين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولا يحق لها إقامة علاقات مستقلة مع الدول الأخرى.

المصدر: رويترز

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