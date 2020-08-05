في تحد جديد للصين.. أرفع مسؤول أمريكي منذ 40 عاما يزور تايوان

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وزير الصحة والخدمات الإنسانية فيها أليكس عازار سيتوجه قريبا إلى تايوان، في أرفع زيارة من نوعها منذ أربعة عقود من شأنها إثارة غضب الصين.

وأكد مكتب عازار في بيان صدر عنه أمس الثلاثاء أن الوزير سيزور تايوان التي تعتبرها الصين تابعة لها في الأيام القليلة القادمة، واصفا هذه الزيارة بأنها "تاريخية".

وشدد عازار في البيان على أن تايوان كانت ولا تزال تمثل "نموذجا للشفافية والتعاون في مجال الصحة العالمية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وقبل وقت طويل منها"، قائلا: "أتطلع إلى نقل رسالة دعم من الرئيس ترامب لزعامة تايوان في مجال الصحة العالمية والتأكيد على قناعتنا المشتركة بأن المجتمعات الحرة والديمقراطية تمثل أفضل نموذج لحماية الصحة وتعزيزها".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية التايوانية، أن الوزير الأمريكي سيعقد اجتماعا مع الرئيس تساي إنغ ون.

وأعرب وزير الصحة التايواني تشين شي تشونغ الذي سيلتقي عازار أيضا عن قناعته بأن هذه الزيارة ستعزز مكانة تايوان في مجال الصحة العامة على مستوى العالم وتشكل "فرصة كبرى إلى الأمام".

هذا ودانت الصين هذه الزيارة المرتقبة، معربة عن معارضتها الشديدة لأي اتصالات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، على أن ملف تايوان لا يزال المسألة الأهم والأكثر حساسية في العلاقات بين بكين وواشنطن.

ويأتي ذلك في وقت تفاقمت فيه العلاقات المتوترة أصلا بين الولايات المتحدة والصين في ظل تصعيد خلافات عميقة بين الدولتين بشأن الملفات التجارية والسياسية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا التي حملت إدارة ترامب بكين المسؤولية عنها.

المصدر: رويترز