مصدر يكشف عن استراتيجية ترامب لتكثيف حملته الانتخابية بالتزامن مع مؤتمر الحزب الديمقراطي

يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جذب الانتباه بعيدا عن الديمقراطيين الذين سيرشحون جو بايدن رسميا لخوض السباق الرئاسي في ذات التوقيت.

ويعتزم دونالد ترامب زيارة 4 ولايات أمريكية تعتبر تنافسية في الانتخابات في الأسبوع المقبل، حيث قال مصدر مطلع إن الرئيس يعتزم زيارة ولايات مينيسوتا، وويسكونسن، وأريزونا، وبنسلفانيا، وهي ولايات ثبت أنها ضرورية في حسم السباق وضمان الفوز بالرئاسة.

ومن المقرر أن يعقد الحزب الديمقراطي مؤتمره عبر الإنترنت الأسبوع المقبل في ميلواكي بولاية ويسكونسن.

ويبحث ترامب، الذي يواجه صعوبات في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد والركود الاقتصادي، عن سبل لتثبيط زخم حملة بايدن بعد أن اختار المرشح الديمقراطي السناتور كمالا هاريس، لتكون نائبته في الفريق الرئاسي.

وأظهرت العديد من استطلاعات الرأي على مستوى البلاد وفي بعض الولايات المتأرجحة، أن بايدن متفوق على ترامب على الرغم من إصرار الرئيس الأمريكي على أنه لا يزال يحقق نجاحا.

وأحجمت حملة ترامب الانتخابية عن التعليق على زيارات الرئيس الأسبوع المقبل.

المصدر: رويترز