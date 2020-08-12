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على خلفية احتجاجات واسعة في بيلاروس.. الأسد يهنئ لوكاشينكو بالفوز الانتخابي

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على خلفية احتجاجات واسعة في بيلاروس.. الأسد يهنئ لوكاشينكو بالفوز الانتخابي
Reuters
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هنأ الرئيس السوري، بشار الأسد، نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بالفوز في انتخابات الرئاسة، وسط موجة احتجاجات واسعة النطاق تمر بها بيلاروس بعد الإعلان عن نتائج التصويت.

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ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا" اليوم الأربعاء عن الرئيس الأسد قوله في برقية بعث بها إلى لوكاشينكو: "بأعظم فرح أنقل إليكم التهاني الصريحة من صميم قلبي بمناسبة فوزكم في انتخابات الرئاسة، وأتمنى لكم نجاحات جديدة في قيادة البلاد وتعزيز تقدم وازدهار الشعب الصديق".

ولفت الرئيس السوري، حسب الوكالة البيلاروسية، إلى أن فوز لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة على التوالي "يتيح لحكومتي الدولتين فرصا جديدا لتعزيز التعاون في جميع المجالات، والرقي بالعلاقات إلى مستوى جديد، في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

وتأتي هذه البرقية في وقت بلغت فيه حدة التوتر الاجتماعي والسياسي في بيلاروس ذروتها، مع تنظيم مظاهرات شعبيةهناك ترافقها أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في العاصمة مينسك ومدن أخرى، بعد إعلان السلطات عن حصد الرئيس لوكاشينكو 80% من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة.

ورفض عدد من ممثلي خصوم لوكاشينكو في الانتخابات الاعتراف بنتائج التصويت، بينهم أكبر منافس للرئيس البيلاروسي الحالي، المرشحة المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي غادرت البلاد وسط ظروف غامضة وتتواجد حاليا في ليتوانيا المجاورة.

المصدر: بيلتا + RT

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