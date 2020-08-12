قتلى وجرحى جراء انحراف قطار عن مساره في اسكتلندا

أعلنت السلطات البريطانية مقتل ثلاثة أشخاص جراء انحراف قطار ركاب عن مساره في مقاطعة أبردينشاير شرق اسكتلندا، صباح اليوم الأربعاء.

أعلنت السلطات البريطانية مقتل ثلاثة أشخاص جراء انحراف قطار ركاب عن مساره في مقاطعة أبردينشاير شرق اسكتلندا، صباح اليوم الأربعاء.

We can confirm that three people have very sadly died following a train derailment in #Stonehaven this morning.



Our thoughts are with them and their families following this tragic incident.



Full details here 👉 https://t.co/s0DivQU3supic.twitter.com/dctVY5PGTn — British Transport Police (@BTP) August 12, 2020

وأكدت شرطة النقل البريطانية في بيان لها أن الحادث حصل في الساعة 09.43 من صباح اليوم قرب مدينة ستونهاون، مشيرة إلى أن القطار المنكوب كان في طريقه من أبردين إلى غلاسكو.

وذكرت الشرطة أن أحد المتوفين جراء الحادث هو سائق القطار المنكوب، مؤكدة أن ستة مصابين نقلوا إلى المستشفيات إثر الحادث وجروحهم ليست خطرة.

وقدمت الوزيرة الأولى لإسكتلندا، نيكولا ستارجن، أخلص تعازيها إلى من فقدوا ذويهم جراء الحادث المأساوي، مضيفة أن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة في موقع الحادث.

My deepest condolences are with the loved ones of those who lost their lives in this tragic incident.

I have just been updated by Network Rail and the emergency services on the ongoing operation. My thanks go to them, and my thoughts remain with everyone affected. https://t.co/L73rZTeRFu — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 12, 2020

وفي وقت سابق من اليوم، وصفت ستارجن ما حصل بأنه "حادث في غاية الخطورة"، مشيرة إلى أن السلطات أعلنت حالة "حادثة كبرى".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن القطار المنكوب مؤلف من ست عربات وكان على متنها 12 شخصا منهم ستة ركاب وستة موظفين، مضيفة أنه سقط من فوق سد نتيجة لانزلاق ترابي ناجم عن أمطار ورياح قوية شهدتها المنطقة في الأيام الأخيرة.

وحسب تقارير صحفية، وصلت ما لا يقل عن 30 سيارة طوارئ ومروحية إسعاف إلى موقع الحادث، مع تداول مقاطع فيديو تظهر عمود دخان يتصاعد فوق منطقة حرجية انتشرت فيها أنقاض القطار.

المصدر: RT + وسائل إعلام بريطانية