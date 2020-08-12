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حصيلة إصابات كورونا في ألمانيا تصل 218519 حالة... موجة ثانية من تفشي الوباء "قد بدأت بالفعل"

أخبار العالم

حصيلة إصابات كورونا في ألمانيا تصل 218519 حالة... موجة ثانية من تفشي الوباء
Reuters
صورة أرشيفية
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سجلت ألمانيا 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال آخر 24 ساعة.

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وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن إجمالي الإصابات في ألمانيا ارتفع إلى 218510 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 9207 حالات.

وتتزامن هذه الأرقام مع تحذيرات من أن موجة ثانية من تفشي الوباء قد بدأت بالفعل، ما دفع السلطات الألمانية للدعوة إلى ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتوخي النظافة كشروط أساسية لتلافي انتشار الفيروس.

المصدر: رويترز

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