وزارة الأمن الإيرانية: فككنا 5 خلايا تجسس يقف وراءها ضباط استخبارات من الموساد و"CIA"

أفادت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأنها فككت 5 خلايا تجسس يقف وراءها ضباط استخبارات من الموساد الإسرائيلي، ووكالة المخابرات الأمريكية، واستخبارات دول أوروبية.

وقالت وزارة الأمن إن أعمال التجسس استهدفت مشاريع نووية وعسكرية واقتصادية وتنفيذ أعمال تخريبية في البنى التحتية الإيرانية.

وأكدت الوزارة أن فرق التجسس حاولت بوسائل معقدة واستخباراتية متنوعة جمع معلومات حول مشاريع نووية وعسكرية واقتصادية وبنى تحتية إيرانية.

وأضافت أن تلك الأجهزة حاولت منع إيران من الحصول على التكنولوجيا المتطورة وتشديد العقوبات عليها وخلق تحديات في علاقة طهران مع بعض الدول الصديقة.

المصدر: RT