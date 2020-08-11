إيطاليا تخطط لبناء نفق فريد في قاع البحر!

أشار رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إلى إمكانية بناء نفق تحت ماء البحر بين كالابريا وصقلية، واصفا إياه بأنه سيكون تحفة هندسية.

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ونقلت وكالة أنباء "نوفا" عن رئيس الحكومة الإيطالية تأكيده كذلك على مواصلة مناقشة مشروع إقامة جسر فوق مضيق ميسينا، القضية التي يدور حولها الجدل منذ أجيال.

ورأى كونتي، أن الجسر لن تكون حوله شروط، بخلاف النفق تحت الماء، الذي قال إنه مسألة أخرى مختلفة، تحتاج إلى اتصالات وتسويات داخلية.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي في هذا الصدد: "على أي حال، يجب أن يكون المشروع مقنعا للغاية"، واصفا إياه بالتحفة الهندسية.

وأفادت الوكالة بأن النفق سيبنى تحت الماء في قاع البحر، ويمكن أن يمر عبر الصخور أو الأرض، كأي نفق آخر مع اختلاف وجود كميات كبيرة من المياه فوقه، مما يجعله من المشاريع الأكثر صعوبة في التنفيذ.

المصدر: نوفا