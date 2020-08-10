ترامب: ما حصل في لبنان كان رهيبا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الاثنين، إن ما حصل في لبنان كان رهيبا، مضيفا "توجد ثورة هناك الآن".

وصرح ترامب بأن ما حدث في لبنان أمر محزن ومن أصعب الأشياء التي رآها.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن انفجار مرفأ بيروت يبدو هجوما مروعا، وأضاف أن "بعض الجنرالات يرجحون وقوع هجوم أو انفجار قنبلة من نوع ما في بيروت"، لكنه تراجع عن تصريحاته وأفاد بأنه لا يمكن لأحد أن يحدد أسباب الانفجار الكبير.

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هذا، وتعهد الرئيس الأمريكي يوم الأحد، بتقديم مساعدات مالية كبيرة للبنان لكنه أحجم عن تقديم أرقام.

وأوضح أن واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان، بعد الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت.

يذكر أن الرئيس الأمريكي شارك يوم الأحد، في مؤتمر دولي عبر الفيديو لدعم لبنان، بعد 5 أيام من الانفجار الضخم.

هذا وتعهدت قوى عالمية خلال مؤتمر طارئ للمانحين يوم الأحد، بحشد موارد مهمة لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة بالمدينة.

وشهد لبنان، انفجارا مدويا يوم الثلاثاء 4 أغسطس، تسبب في سقوط أكثر من 150 قتيل زأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.

وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث، إلى اشتعال 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، علما أن تلك الاحتجاجات عجلت بتقديم رئيس الوزراء حسان دياب استقالة حكومته مساء الاثنين 10 أغسطس.

المصدر: وكالات