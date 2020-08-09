ترامب: مستعدون لمساعدة لبنان في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن استعداد الولايات المتحدة مساعدة الحكومة اللبنانية في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.

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وكشف الناطق باسم البيت الأبيض، جاد دير، في تغريدة على "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي أكد، خلال مؤتمر الدول المانحة لدعم لبنان، "استعداد وعزم الولايات المتحدة لمواصلة تقديم الدعم للشعب اللبناني في أعمال إعادة البناء". وأضاف أن ترامب وافق مع زعماء سائر الدول المانحة على "التعاون الوثيق في إطار الجهود الدولية".

كما دعا ترامب الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في أسباب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس، وخلف أكثر من 150 قتيلا وما يفوق 6 آلاف جريح، إضافة إلى فقدان العشرات وتشريد ما يزيد عن 300 ألف شخص. وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة "ما زالت مستعدة" لمساعدة الجانب اللبناني في إجراء مثل هذا التحقيق.

كما دعا الرئيس الأمريكي إلى إعادة الوضع في لبنان إلى الهدوء، معلنا اعتراف واشنطن بـ "مطالب المحتجين السلميين الخاصة بالشفافية والإصلاحات والمساءلة".

المصدر: تاس