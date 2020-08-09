برلين تمنح لبنان 20 مليون يورو لإزالة آثار انفجار مرفأ بيروت

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده ستمنح لبنان مساعدات إنسانية بقيمة 20 مليون يورو من أجل إزالة آثار الانفجار في مرفأ بيروت.

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وقال ماس خلال "مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني"، الذي تم تنظيمه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأحد: "من دواعي سروري أن يكون في مقدوري اليوم أن أتعهد بتقديم 20 مليون يورو إضافية (للبنان)".

وأشاد الوزير بمؤتمر اليوم، قائلا إنه يمثل "رسالة هامة، وخاصة بالنسبة لهؤلاء الذين تضرروا من هذه المأساة بصورة مباشرة".

وذكر ماس أن لبنان كان يواجه تحديات كبيرة قبل الانفجار، مشيرا إلى أن تغيير الأوضاع في البلاد إلى الأفضل يكون من خلال الإصلاحات.

كما دعا الوزير الحكومة اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيق شفاف في أسباب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس والذي خلف أكثر من 150 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، إضافة إلى فقدان العشرات وتشريد ما يزيد عن 300 ألف شخص.

المصدر: تاس