تراجع وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 292 وفاة و4376 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا انخفاضا من 695 وفاة و6495 إصابة في اليوم السابق.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 480278 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 52298 وفاة.

وقال مسؤولون إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل أن يكون الوباء "طويل الأمد".

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة الـ 5 ملايين حالة.

المصدر: رويترز