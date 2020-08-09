الصحة البرازيلية تسجل 572 وفاة و23 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية اليوم الاثنين أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 572 وفاة و23010 إصابات جديدة.

وسجلت في البلاد حتى اليوم، حسب البيانات المنشور على موقع وزارة الصحة البرازيلية، 3035422 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 101049 حالة وفاة و2118460 حالة شفاء.

وتمثل حصيلة الإصابات والوفيات اليومية في البرازيل اليوم انخفاضا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (905 وفيات و49970 إصابة).

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات والإصابات بكورونا.

المصدر: RT