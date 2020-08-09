سبع وفيات بينهم طفل بسبب فيضانات وعواصف رعدية في جزيرة يونانية

قال مسؤولون اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 7 أشخاص لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة في جزيرة إيفيا اليونانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مسؤولون بإدارة الإطفاء إن جثث 3 ضحايا، بينهم طفل رضيع، عُثر عليها في قرية بوليتيكا في حين تم العثور على 4 جثث أخرى في قرية أمفيثيا بمنطقة أخرى وسط إيفيا.

ولا يزال المنقذون يبحثون عن مفقود آخر.

وتلقت إدارة الإطفاء مئات الاتصالات لسحب الماء من المنازل والسيارات.

وأجلت السلطات عشرات الأشخاص وأنقذت 43 آخرين بواسطة طائرة هليكوبتر بينما غمرت مياه السيول الطرق، وأصيبت حركة النقل بالشلل.

وقال نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس، للصحفيين "لقد واجهنا ظاهرة لم نشهدها من قبل".

وأضاف أن الضرر الذي سببته العاصفة كان هائلا في مناطق معينة في وسط إيفيا.

ولقي 24 شخصا حتفهم عندما اجتاحت سيول بلدة ماندرا غربي أثينا في نوفمبر تشرين الثاني 2017، كما توفي سبعة أشخاص في عاصفة عاتية غير معتادة بشمال اليونان في يوليو تموز 2019.

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المصدر: رويترز