زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل ألاسكا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة وفق مقياس ريختر، ضرب المنطقة المقابلة لسواحل ألاسكا.

وذكرت الهيئة، أنه تم تسجيل الهزات يوم الأحد الساعة 14.58 بالتوقيت العالمي (17.58 بتوقيت موسكو) على بعد 21 كلم شمال شرق منطقة بيريفيل المعزولة إحصائيا. وأشارت الهيئة، إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 37.4 كيلومترا.

ولم ترد بعد، أية معلومات عن وقوع أضرار مادية أو إصابات نتيجة الزلزال. ولم تعلن الهيئة، وجود خطر تشكل تسونامي، نتيجة الهزات الأرضية المذكورة.

المصدر: نوفوستي







