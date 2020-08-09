 
مباشر

متظاهرون في بورتلاند يحرقون مكتب الشرطة

أخبار العالم

متظاهرون في بورتلاند يحرقون مكتب الشرطة
Reuters
احتجاجات في مدينة بورتلاند الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ohq9

أضرم مشاركون في احتجاجات مدينة بورتلاند الأمريكية، النيران في مبنى رابطة شرطة المدينة واستخدموا ضد عناصر الشرطة، أضواء الليزر التي تسبب عمى العيون بشكل مؤقت.

ونجم عن ذلك، إصابة ثلاثة من رجال الشرطة، خرج منهم اثنان من المستشفى بعد إسعافهما.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة: "في الساعة 23.35 بالتوقيت المحلي (09.35 من يوم الأحد بتوقيت موسكو) تمكن بعض المتظاهرين، من تحطيم نافذة في مبنى رابطة الشرطة بمدينة بورتلاند، ودخلوا بشكل غير مشروع إلى المبنى، وأشعلوا النيران، وارتكبوا جرائم، بما في ذلك التسبب بالضرر المتعمد والسطو والحرق العمد ".

ولمساعدة الشرطة المحلية، وصلت مجموعة شرطة من ولاية أوريغون إلى موقع الجريمة.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا