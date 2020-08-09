متظاهرون في بورتلاند يحرقون مكتب الشرطة

أضرم مشاركون في احتجاجات مدينة بورتلاند الأمريكية، النيران في مبنى رابطة شرطة المدينة واستخدموا ضد عناصر الشرطة، أضواء الليزر التي تسبب عمى العيون بشكل مؤقت.

ونجم عن ذلك، إصابة ثلاثة من رجال الشرطة، خرج منهم اثنان من المستشفى بعد إسعافهما.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة: "في الساعة 23.35 بالتوقيت المحلي (09.35 من يوم الأحد بتوقيت موسكو) تمكن بعض المتظاهرين، من تحطيم نافذة في مبنى رابطة الشرطة بمدينة بورتلاند، ودخلوا بشكل غير مشروع إلى المبنى، وأشعلوا النيران، وارتكبوا جرائم، بما في ذلك التسبب بالضرر المتعمد والسطو والحرق العمد ".

ولمساعدة الشرطة المحلية، وصلت مجموعة شرطة من ولاية أوريغون إلى موقع الجريمة.

المصدر: نوفوستي