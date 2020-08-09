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وفاة 7 أشخاص في حريق بمنشأة لمرضى كوفيد-19 بالهند

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وفاة 7 أشخاص في حريق بمنشأة لمرضى كوفيد-19 بالهند
Reuters IDREES MOHAMMEED
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أعلنت الشرطة الهندية عن مقتل 7 أشخاص على الأقل بعد اندلاع حريق هائل في فندق تستخدمه السلطات لعلاج مرضى كوفيد-19 بولاية أندرا براديش جنوبي البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقال مسؤول بالشرطة: "جرى إنقاذ العديد من الأشخاص ونُقلوا إلى مستشفى حكومي. تمت السيطرة على الحريق، لكن عمليات الإنقاذ ومكافحة النيران لا تزال جارية".

وكتب وزير الداخلية أميت شاه عبر "تويتر": "(الحكومة) المركزية تؤكد على تقديم كل الدعم الممكن لحكومة الولاية. أقدم التعازي للأسر المنكوبة في وقت الحزن هذا. نصلي من أجل شفاء المصابين سريعا".

وذكرت وكالة "إيه إن آي" للأنباء أن رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، جاجان موهان ريدي، أصدر تعليمات للمسؤولين بإجراء تحقيق في حريق الفندق.

وفي الأسبوع الماضي، لقي 8 من مرضى كوفيد-19 حتفهم في حريق اندلع في جناح العناية الفائقة في مستشفى خاص بمدينة أحمد آباد بغرب الهند.

المصدر: "رويترز"

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