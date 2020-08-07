مهاتير محمد يعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد

أعلن رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد، الذي يبلغ من العمر 95 عاما، عن تأسيس حزب سياسي جديد في البلاد، بعد ما أيد القضاء إقالته من الحزب الذي كان شارك في تأسيسه في الماضي.

وقال مهاتير في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن الحزب الجديد، والذي لم يحدد اسمه بعد، "سيكون مستقلا عن الائتلاف الحاكم وعن تحالف المعارضة الرئيسي".

وأضاف: "أدرك أن هناك أحزابا كثيرة بالفعل"، مضيفا أن الحرب ضد الفساد سوف تتصدر قائمة أولويات حزبه الجديد.

وكان حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين (بيرساتو بلغة المالاي) ألغى

عضوية مهاتير محمد ومؤيديه من الحزب بعد حدوث انقسام بشأن تشكيل حكومة جديدة في مارس الماضي.

وجرى اليوم الجمعة رفض الطعن القانوني الذي تقدم به مهاتير محمد على

إقالته من الحزب.

المصدر: د ب أ