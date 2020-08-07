عدد ضحايا كورونا في إيران يصل إلى 18 ألفا و132 شخصا

بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في إيران حتى اليوم الجمعة، 322 ألفا و567 شخصا، أما إجمالي الوفيات فبلغ 18 ألفا و132 شخصا.

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وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2450 إصابة جديدة بكورونا، و156 حالة وفاة.

وقالت إن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 279 ألفا و724 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن مليونين و637 ألفا و575 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.

المصدر: إيرنا