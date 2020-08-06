 
مباشر

الفحوص والكمامة بانتظار وزير الصحة الأمريكي والوفد المرافق له في تايوان

أخبار العالم

الفحوص والكمامة بانتظار وزير الصحة الأمريكي والوفد المرافق له في تايوان
Reuters
أليكس أزار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ogx1

قال مسؤول في حكومة تايوان إن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس أزار والوفد المرافق له يجب أن يخضعوا لفحص فيروس كورونا قبل وبعد وصولهم لتايوان.

إقرأ المزيد
في تحد جديد للصين.. أرفع مسؤول أمريكي منذ 40 عاما يزور تايوان
في تحد جديد للصين.. أرفع مسؤول أمريكي منذ 40 عاما يزور تايوان

وأوضح تشوانج جين هسيانج، نائب المدير العام لمراكز تايوان للسيطرة على الأمراض، اليوم الخميس، أن أعضاء الوفد الأمريكي سيخضعون للفحص قبل مغادرتهم إلى تايوان ومرة أخرى عند دخولهم المطار.

وأوضح: "هناك قواعد تحدد الأماكن التي يمكنهم أن يذهبوا إليها"، مشيرا إلى أن الأسواق الليلية المزدحمة عادة في تايوان لن تكون مدرجة في قائمة الزيارات الخاصة.

وقال تشوانج إنه يتعين على أعضاء الوفد الأمريكي الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي عندما يجتمعون بمسؤولين حكوميين تايوانيين، وأشار إلى أنهم سيستخدمون مصاعد مخصصة لهم "لتجنب أي مخاطر".

وسيكون الوزير أزار أكبر مسؤول أمريكي يزور تايوان منذ أربعة عقود، وهي زيارة أثارت غضب الصين التي تعتبر هذه الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها. وقطعت واشنطن العلاقات الرسمية مع تايوان عام 1979 وأقامت علاقات رسمية مع بكين.

وحظيت تايوان بالإشادة لخطواتها من أجل السيطرة على الفيروس، بما في ذلك إجراءات صارمة للحجر الصحي عند الحدود، ووضع الكمامات، وهو ما لقي مساندة شعبية واسعة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا