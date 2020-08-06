الفحوص والكمامة بانتظار وزير الصحة الأمريكي والوفد المرافق له في تايوان

قال مسؤول في حكومة تايوان إن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس أزار والوفد المرافق له يجب أن يخضعوا لفحص فيروس كورونا قبل وبعد وصولهم لتايوان.

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وأوضح تشوانج جين هسيانج، نائب المدير العام لمراكز تايوان للسيطرة على الأمراض، اليوم الخميس، أن أعضاء الوفد الأمريكي سيخضعون للفحص قبل مغادرتهم إلى تايوان ومرة أخرى عند دخولهم المطار.

وأوضح: "هناك قواعد تحدد الأماكن التي يمكنهم أن يذهبوا إليها"، مشيرا إلى أن الأسواق الليلية المزدحمة عادة في تايوان لن تكون مدرجة في قائمة الزيارات الخاصة.

وقال تشوانج إنه يتعين على أعضاء الوفد الأمريكي الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي عندما يجتمعون بمسؤولين حكوميين تايوانيين، وأشار إلى أنهم سيستخدمون مصاعد مخصصة لهم "لتجنب أي مخاطر".

وسيكون الوزير أزار أكبر مسؤول أمريكي يزور تايوان منذ أربعة عقود، وهي زيارة أثارت غضب الصين التي تعتبر هذه الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها. وقطعت واشنطن العلاقات الرسمية مع تايوان عام 1979 وأقامت علاقات رسمية مع بكين.

وحظيت تايوان بالإشادة لخطواتها من أجل السيطرة على الفيروس، بما في ذلك إجراءات صارمة للحجر الصحي عند الحدود، ووضع الكمامات، وهو ما لقي مساندة شعبية واسعة.

المصدر: رويترز