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واشنطن: مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن تدخل أجنبي في الانتخابات

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واشنطن: مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن تدخل أجنبي في الانتخابات
Reuters Marcos Brindicci
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حددت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار ضمن برنامجها "المكافآت من أجل العدالة"، مقابل معلومات حول أي تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية.

وأشارت الخارجية إلى أن المكافآت ستقدم مقابل معلومات "تدل على هوية أو مكان أي شخص يعمل بتوجيه من حكومة أجنبية أو تحت سيطرتها للتدخل في انتخابات فدرالية أو على صعيد الولايات أو محلية في الولايات المتحدة".

وأوضحت أن الحديث يدور عن التدخلات "عبر مساعدة أو تحريض على اختراقات حاسوبية وصنوف أخرى من التحايل المتعلق بالحواسيب".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت روسيا بالتدخل في انتخاباتها الرئاسية عام 2016، لكن موسكو رفضت تلك الاتهامات، مشيرة إلى عدم وجود أي أساس لها.

المصدر: RT

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