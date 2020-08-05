منافسة لوكاشينكو تطلب المساعدة من ميركل

ناشدت سفيتلانا تيخانوفسكايا المرشحة لخوض الانتخابات الرئاسية في بيلاروس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، العون والمساعدة.

وقالت تيخانوفسكايا لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أيتها السيدة ميركل، اتصلي بالسيد لوكاشينكو. قولي له إننا لا نريد الحرب. كل ما نريده هو انتخابات نزيهة".

وأضافت، أنها كانت تخشى على حياتها واشتكت من التهديدات الواردة من جهات مجهولة، والتي بسببها اضطرت لإرسال أطفالها إلى خارج البلاد.

وتجرى في بيلاروس انتخابات رئاسية مبكرة، بدأ التصويت فيها يوم أمس وسيستمر حتى الـ9 من الشهر الجاري، لانتخاب رئيس للبلاد.

المصدر: نوفوستي