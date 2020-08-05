خامنئي يوافق على العفو عن أكثر من ألفي مدان

أعلن مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء، موافقة الأخير على اقتراح رئيس السلطة القضائية بالعفو أو تخفيف أو استبدال عقوبات ألفين و135 شخصا من المدانين.

وجاء في بيان المكتب، أن "رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام إبراهيم رئيسي، كان قد تقدم باقتراح في رسالة بعثها بمناسبة عيدي الأضحى والغدير إلى سماحته، حول عفو أو تخفيف أو استبدال عقوبات هؤلاء المدانين، وذلك بعد التدقيق في ملفاتهم وتشخيص أهليتهم بواسطة لجنة الاعفاءات القضائية".

وأضاف البيان، "المرشد الأعلى وافق على هذا الاقتراح، الذي جاء وفقا للبند 11 من المادة 110 للدستور الإيراني".

المصدر: "وكالات إيرانية"