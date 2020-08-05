رشيدة طليب تحقق انتصارا على منافستها من أجل مقعدها في الكونغرس

أعلنت النائبة الديمقراطية من أصول فلسطينية في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب اليوم الأربعاء، انتصارها على منافستها في حزبها على عضوية مجلس النواب.

وشكرت طليب على حسابها في "تويتر" ناخبيها وذويها وزملاءها الذين ساعدوها في الاحتفاظ بمقعد النائب عن منطقة الكونغرس الـ13 في ولاية ميشيغان، متعهدة بمواصلة جهودها في مصلحة السكان.

Thank you to every neighbor, community member, voter, volunteer, door-knocker, friend, staff, and family member. Thank you for believing in me and my team as we serve you. Thank you for showing up for each other and for this movement.



The work continues. Onward. — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) August 5, 2020

وحسب النتائج الأولية، حصلت طليب على أصوات 63650 ناخبا مقابل 32582 صوتا فقط لمنافستها رئيسة بلدية مدينة ديترويت بريندا جونز، وذلك مع فرز 89.9% من الأصوات حسب وكالة "رويترز".

وتنتمي طليب إلى مجموعة "سكواد" التي تضم أيضا النائبات الديمقراطيات إلهان عمر وألكساندريا أوكاسيو كورتيز وأيانا بريسلي.

وتعرف هؤلاء النائبات التقدميات الأربع بمعارضتهن الشديدة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

في الوقت نفسه، لم تبد طليب التي انتخبت في الكونغرس لأول مرة عام 2018 حتى اليوم دعمها للمرشح الديمقراطي الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة القادمة عن الحزب الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: رويترز