تركيا.. تسجيل 996 إصابة و19 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم السبت، تسجيل 996 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 231 ألفا و869 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 19 وفاة جراء الفيروس، لترتفع المحصلة إلى 5 آلاف و710 وفيات.

وأكدت ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 215 ألفا و516، إثر تسجيل 981 حالة شفاء، فيما وصل إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس إلى 4 ملايين و845 ألفا و669.

Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı. pic.twitter.com/ffG1CU6Zps — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2020

وكتب وزير الصحة فخر الدين قوجة على "تويتر": "نشدد على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس، والتي تفرضها السلطات الصحية في البلاد".

وأضاف، أن "36 ولاية لم تسجل حالات حرجة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".

المصدر: "الأناضول"