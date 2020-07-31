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تركيا.. ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا

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تركيا.. ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا
Reuters SERTAC KAYAR
خروج المتعافين من كورونا من المستشفيات في تركيا
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ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا اليوم الجمعة إلى 214 ألفا و535، بتسجيل 996 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التركية، إلى تسجيل 982 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 230 ألفا و873 إصابة، وكذلك تم تسجيل 17 وفاة جراء الفيروس، لترتفع المحصلة إلى 5 آلاف و691 حالة وفاة.

فيما وصل إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس إلى 4 ملايين و800 ألف و823 فحصا.

وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على "تويتر"، أن "هناك انخفاضا في معدل الالتهاب الرئوي، وارتفاعا في عدد الإصابات المسجلة حديثا".

وأضاف: "المدن التي سجلت أعلى زيادة في عدد المرضى الخطرين في الأيام الثلاثة الماضية، هي اسطنبول وأنقرة وقونية وغازي عنتاب وديار بكر".

وتابع: "في 27 مدينة، لم يتم تسجيل أي مرضى جدد في الأيام الثلاثة الماضية".

المصدر: "الأناضول"

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