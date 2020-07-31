تركيا.. ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا اليوم الجمعة إلى 214 ألفا و535، بتسجيل 996 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التركية، إلى تسجيل 982 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 230 ألفا و873 إصابة، وكذلك تم تسجيل 17 وفاة جراء الفيروس، لترتفع المحصلة إلى 5 آلاف و691 حالة وفاة.

فيما وصل إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس إلى 4 ملايين و800 ألف و823 فحصا.

وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على "تويتر"، أن "هناك انخفاضا في معدل الالتهاب الرئوي، وارتفاعا في عدد الإصابات المسجلة حديثا".

Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var. https://t.co/RVlhe7oIYmpic.twitter.com/80ViZxAtTF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2020

وأضاف: "المدن التي سجلت أعلى زيادة في عدد المرضى الخطرين في الأيام الثلاثة الماضية، هي اسطنبول وأنقرة وقونية وغازي عنتاب وديار بكر".

وتابع: "في 27 مدينة، لم يتم تسجيل أي مرضى جدد في الأيام الثلاثة الماضية".

المصدر: "الأناضول"