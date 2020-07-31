البرازيل تسجل تراجعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 52383 إصابة و1212 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت بيانات الوزارة بأن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 2.6 مليون إصابة بالفيروس، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 92475 وفاة.

وتسجل الأرقام المعلنة الجمعة، تراجعا طفيفا في الإصابات والوفيات اليومية في البلاد، مقارنة بما أعلن الخميس، حيث سجلت 57837 إصابة، و1129 وفاة.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 4 ملايين و600 ألف إصابة، وزهاء 155 ألف حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"