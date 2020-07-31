الإعلان عن اجتماع قريب بين تركيا واليونان لحل "المشكلة الوحيدة" بينهما

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الجمعة، أن الجانب التركي ينتظر عقد اجتماع مع اليونان في أنقرة خلال الأيام القادمة.

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وأضاف أكار، الذي قام أمس الخميس بجولة تفقدية في منطقة الحدود مع اليونان وبلغاريا، أن الاجتماع مع الجانب اليوناني "يستهدف حل المشاكل العالقة بيننا".

وبعد أسابيع من التوتر بين البلدين، أبدى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في وقت سابق هذا الأسبوع استعداد أثينا للحوار مع أنقرة دون "ضغوط أو تهديدات"، مشيرا إلى أن "المشكلة الوحيدة بين اليونان وتركيا تكمن في تحديد الجرف القاري ومناطق الصلاحية البحرية".

المصدر: وكالات