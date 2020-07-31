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وزير الدفاع التركي يتفقد القوات على حدود اليونان وبلغاريا

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وزير الدفاع التركي يتفقد القوات على حدود اليونان وبلغاريا
الأناضول
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قام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقادة الجيش بجولة تفقدية للوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع اليونان وبلغاريا.

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وذكرت وكالة "الأناضول" أن أكار وصل أمس الخميس ولاية أدرنة (شمال غرب) برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوجوك آق يوز، والبحرية عدنان أوزبال.

وأضاف أن والي أدرنة وقائد الجيش الأول ومسوؤلين آخرين كانوا في استقبل أكار وقادة الجيش في قيادة لواء المشاة ميكانيكي 54.

وتأتي زيارة أكار إلى المنطقة الحدودية وسط استمرار التوتر بين أنقرة وأثينا بسبب خلافات حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وعزم تركيا تنفيذ عمليات تنقيب في مياه قرب قبرص.

المصدر: "الأناضول"

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